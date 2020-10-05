諾貝爾獎

今年的諾貝爾獎將在瑞典5日上午11時30分（台灣下午5時30分），由公布生理學或醫學獎得主揭開序幕。

據美聯社和CNN新聞網報導，由於新冠肺炎疫情衝擊，這次主辦單位將透播線上直播宣布得主。雖然新冠肺炎疫情舉世關注，許多人認為，研發相關治療藥物，或是疫苗的科學家未來可能因此得獎，但根據以往頒獎的紀錄顯示，獲獎的研究需要禁得起時間考驗。

而這雖意味著新冠肺炎的相關研究極不可能得獎，但卻可能為評審單位指點方向。倫敦帝國理工學院（Imperial College London）臨床血脂學名譽教授湯普森（Gilbert Thompson）認為，諾貝爾獎評審委員會可能會頒獎給研究人類免疫系統的古柏（Max Cooper）和米勒（Jacques Miller）。尤其兩人有關B細胞和T細胞等，為研製疫苗奠定基礎的研究。他指出，相關研究已開始很長一段時間，但非常適合當前的狀況。

美國埃默里大學（Emory University）教授古柏現年87歲，而澳洲澳洲華特與伊莉莎霍爾醫學研究所（Walter and Eliza Hall Institute ofMedical Research）生物學家米勒現年89歲，他倆因發現B細胞與T細胞這兩大類淋巴球，而於2019年9月榮獲有「諾獎指標」之稱的拉斯克獎（Lasker Awards）。

除了古柏與米勒，美國科學新聞網站「Inside Science」預測今年諾貝爾生醫獎也可能頒發給同樣鑽研人體免疫反應領域的美國生化學家比歐克曼（Pamela Bjorkman），比歐克曼於1987年運用X射線晶體學（X-ray crystallography）來解決主要組織相容性複合物（Major Histocompatibility Complex，MHC）的結構問題，這項重大研究進展讓後續其他科學家進一步了解主要組織相容性複合物如何運作，協助人體免疫系統內的T細胞辨認及消滅受病毒感染的細胞。比歐克曼目前任職於加州理工學院（California Institute of Technology）生物與生物工程系教授。

(中時新聞網)