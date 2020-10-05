公費流感疫苗5日開始施打，受新冠肺炎疫情影響，預期民眾接種會很踴躍，新竹縣各衛生所都出現大排長龍的景象，縣長楊文科到竹北衛生所接種，強調「戴口罩、勤洗手、打流感疫苗」，呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院所接種。

楊文科表示，新竹縣每年流感疫苗施打率是百之百，去年採購13萬2千劑疫苗，今年增加為14萬劑供應公費施打對象，民眾記得帶家中長輩、孩童到附近醫療院所進行施打，維護健康也有助醫師做新冠肺炎鑑別診斷依據。

公費流感疫苗5日開始施打，很多家長們帶小朋友到衛生所接種。（羅浚濱攝）

公費流感疫苗5日開始施打，竹北市衛生局大排長龍接種。（羅浚濱攝）

衛生局長殷東成說，今年竹縣成人流感疫苗接種合約醫療院所有78家，幼兒流感疫苗接種合約醫療院所有55家，社區設站、衛生所夜間及假日設站目前預計200站次，只需攜帶健保卡及身分證等相關證件，配合防疫措施，即可至合約院所接受公費流感疫苗接種。

「14萬劑流感疫苗打完為止！」殷東成說，公費對象是50歲以上長者、19到49歲高風險慢性病、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至五專三年級學生等，不符合公費對象的民眾想要接種流感疫苗，可到56家有提供自費醫療院所施打，最好事先電話詢問及預約，以免白跑一趟。新竹縣109年流感疫苗合約院所名單可上新竹縣衛生局查詢。

(中時 )