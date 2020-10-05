開放美豬進口成立院新會期焦點，目前傳出國民黨將祭出一周一戰攻勢。綠委陳亭妃表示，民進黨已將備查變更為審查，面對所有人民監督，綠委鄭運鵬則回應，將會把議題攻防材料準備好，見招拆招。

農委會在8月28日以行政命令逕行公告將於明年1月1日起開放瘦肉精美豬進口，引發社會譁然，在野黨也紛紛抨擊。而立法院院會在9月25日也決議，將這項行政命令由備查改為審查。

陳亭妃說，民進黨團的態度就是要對人民有所交代，也會把所有行政命令過程，呈現在國人面前，讓大家可以安心，而且最重要的是，做好配套措施。

鄭運鵬表示，自蔡英文總統在8月時宣布美豬美牛議題後，民進黨就是開大門走大路，且也在行政命令改為審查的議事上，主動改成5個委員會聯席審查。

鄭運鵬說，已觀察到國民黨到目前為止的戰法，就是委員會文攻、院會杯葛。民進黨的態度就是以國民黨會發動每日一戰，甚至照3餐應戰的心態來做準備，也會和行政院把資料準備好，見招拆招，行政立法合作順利。

(中時 )