台股10月首個交易日延續中秋連假前交易清淡，早盤一度漲122點並站上季線，但無量帶價，在季線壓力下漲幅收斂，收盤小漲0.26％、報12548.28點，成交量僅1479.18億元。台積電開盤漲逾1%後開始消化紐約股價跌幅，回跌至平盤下方震盪，小跌0.12％，收432.5元

美股在川普(Donald Trump)確診後下跌，台灣晶圓雙雄台積電ADR、聯電ADR均跌逾2%，但周五跌幅已收斂，期貨周末甚至彈升，或可視為市場已經消化該噩耗。亞股周一全面開高，台股早盤也有亮眼漲幅，一度達12637.62點，但在觀望氣息濃厚之下沒有量能支撐，漲幅一度收斂至接近平盤，儘管沒有翻黑，但未能再大力躍升。

相較台積電，聯電由於紐約股價相較台股溢價率是-2.22%，加上陸廠中芯國際遭美制裁預期的轉單效應，今天小漲0.53％，收28.7元。股王大立光跌1.93%，收3295元。

本周又逢連假，專家認為市場勢必觀望且量縮，資深分析師許博傑表示，預期周三賣壓最大，短線低量不利追價意願，但可觀察是否有利空不跌現象，營收與季報會是個股焦點。從技術面來看，目前看12,100～12,500點、12,500～13,000點2區段，短線反彈關鍵即12,500點，反彈不過波段則有翻空疑慮。

(中時新聞網)