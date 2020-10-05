古曜威日前推出新單曲〈我們都心軟〉，在BL劇情的MV裡獻出人生第一次男男吻，這部同志題材的音樂愛情故事微電影日前上映，在網路引發熱議，古曜威於中秋連假收到了一位媽媽的訊息，內容表示：「我認真聽完你的歌，及用心體會這部戲，我會改變對一些事的看法的。」這位母親因此更進一步了解同志兒子的內心世界，消弭了隔閡，讓母子關係冰融。

原來這位母親曾因鄰居議論，當街給了男男戀的高一兒子及其男友兩巴掌，兩年來母子同住一個屋簷下卻零互動，去年兒子甚至出現自殺及逃家的舉動，母親因為不想放棄兒子，開始上網搜尋各種同志資訊，希望找出正確的方式與兒子溝通，在搜尋及觀看《我們都心軟》微電影後，她理解了，兒子要的只是有人能夠理解他、陪伴他，她不應該剝奪兒子追求自己的愛情，更不應該在大馬路上給了他跟對方兩巴掌，她應該換位思考，站在孩子角度替他著想，「今天我的兒子談戀愛，他並沒有傷害到任何人，身為母親的我，怎麼能用異樣的眼光看待自己的兒子，身為他的母親，應該要理解、包容與支持他，這才是孩子最堅強的後盾」。

這位媽媽透露：「兩年了，她終於鼓起勇氣，傳了第一封訊息給兒子，希望兒子週末可以帶另一半回家，她會做他們喜歡吃的菜，想與他們一起吃飯聊聊，並提醒兒子，記得要跟媽媽點菜。」母子兩年多來的隔閡，因為一部戲劇的劇情，讓媽媽對同志之間的愛情徹底改觀；古曜威得知消息後，也在自己的限時動態上發文：「希望大家能用包容的心，看待一切人事物，也希望大家更珍惜身邊的每一個人，讓愛我們的人，與我們愛的人，都能夠得到幸福，未來的路我們曜(要)一起走」。

古曜威歌聲感動人心。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )