據消息人士透露，一艘大陸海軍054A型飛彈護衛艦，昨(4日)下午從海峽中線以西，由向北向南高速通過台海巡航，不過並未見到其餘艦艇，因此研判可能只是一般例行性的巡航，軍方也運用聯合監偵作為進行嚴密監控。但國防部前天(3）日也公布，有一艘加拿大籍護衛艦，由南海向北航經臺灣海峽後，續往北行駛。這艘054A飛彈護衛艦是否扮演監控的角色，也頗令人相當好奇。

據了解，054A型飛彈護衛艦主要擔負編隊反潛或編隊指揮任務，可以單獨或者協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇及潛艇，具有較強的遠程警戒和防空與反潛作戰能力。由於台灣西南空域幾乎天天都出現美方與大陸反潛機繞飛，外界都在懷疑是否該海域有重要水下目標，如果這項猜測屬實，具備反潛能力的054A型飛彈護衛艦前往該區域巡航似乎也相當合理。

目前054A型飛彈護衛艦在北海艦隊服役的有8艘。東海艦隊則有10艘服役，1艘待役。南海艦隊有9艘服役，2艘待役。第30艘054A型飛彈護衛艦則服役於東海艦隊。

054A型目前已經都結束生產，新一代的054B型飛彈護衛艦已開始生產。未來經過改良054A型的缺點和技術以後，054B型護衛艦，才將會是解放軍的主戰目標艦型。未來，054B型飛彈護衛艦行更將成為大陸擴編中的航空母艦編隊中最重要的反潛力量。

(中時新聞網)