「開心」的黃女（右至左）、心臟外科主任翁啟峰及「開心」的泰國阿嬤比出，比雙手合什的三碗豬腳手勢（泰語謝謝）。（羅浚濱攝）

低收入戶的75歲泰國阿嬤，長年腳腫不適，到中醫大新竹附設醫院就診，發現是心臟二尖瓣及三尖瓣逆流及主動脈狹窄，有心臟衰竭的危險，但沒錢做手術，剛完成心臟手術的黃姓女患者得知後幫忙籌措7萬元費用，讓阿嬤無後顧之憂做手術。

泰國阿嬤出院前，黃女特別到病房幫阿嬤加油打氣，雖然語言不通，但阿嬤以一個擁抱感謝救命恩人的協助，做雙手合什「三碗豬腳」的手勢（泰語謝謝）。心臟外科主任翁啟峰也代表醫院向黃姓捐款善心人士致贈感謝狀。

翁啟峰表示，兩位病友都罹患心臟二尖瓣及三尖瓣逆流的病症，黃女常常暈眩，有自律神經失調症狀，到心臟外科做超音波才確診為心臟瓣膜問題，接受瓣膜修補手術，恢復良好。

黃女說，開刀前真的很焦慮緊張，深怕發生意外，拖累家人，甚至交代所有事情，「開心」後身體健康，脾氣變好，肺活量增加，連唱歌都可以飆高音了。

黃女並說，翁啟峰主任巡房時，聽到有位跟她一樣為心臟疾病所苦的阿嬤時，深覺有緣，更認為「有餘力的人，要幫助更多人」，因此幫阿嬤籌措費用完成手術，大家一起健健康康。

社工師余湘芸說，泰國阿嬤做主動脈置換及二尖瓣修輔和三尖瓣修補手術前，獨自在樓梯間哭泣，不斷寫字，「要大家不要打擾她。」在社工關心下，阿嬤才表示自己對手術非常擔心，希望透過寫字的方式紓緩緊張。泰國阿嬤開完刀後恢復良好，變成醫院的開心果，出院前擁抱翁啟峰和捐贈者表達感謝。

(中時 )