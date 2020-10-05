位於總統府前的「凱達格蘭大道」，先前名為「介壽路」，在陳水扁擔任台北市長時，發起命名活動，已故好萊塢女星「瑪麗蓮夢露」（Marilyn Monroe）的名字諧音「瑪麗蓮夢路」，竟也成了選項之一，而陳水扁也曝光決策過程。

陳水扁主治醫師陳順勝教授，著作《番仔澳的故事看臺灣是民族的大熔爐》，特別提及凱達格蘭族為台灣平埔族原住民，是巴賽族、雷朗族、龜崙族三群人的總稱，分布於淡水、台北、基隆一帶，以台北盆地為主體。

關於凱達格蘭大道的決策故事，陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，凱道在清朝時代叫台北城府東門街，日治時期道路不命名，而沒有路名，1946年10月25日為慶祝蔣介石60歲大壽，除將台灣總督府籌修為「介壽館」外，館前道路亦更名為「介壽路」。

陳水扁上任後，發起全國為介壽路重新命名運動，有6000多人參加命名，包括短路、瑪麗蓮夢路都有人提出。文史學者篩選出7個名字，再將「凱達格蘭大道」、「艋舺大道」報給陳水扁圈選。

為表示對台灣原住民族歷史文化的肯認、包容與尊重，沒有凱達格蘭人就沒有今天的台北人，1996年3月21日，陳水扁將介壽路正式改名為「凱達格蘭大道」，簡稱「凱道」，同時開放凱達格蘭大道及重慶南路一段，不再禁行機車及腳踏車，凱道終於成為台灣最重要的民主廣場，見證半世紀以來的民主進展。

陳水扁曝凱達格蘭大道命名過程。（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

(中時新聞網)