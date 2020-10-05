民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛。退輔會主委馮世寬今被問及會不會吃美豬？馮坦言「我不會撒謊，我不敢吃，但我們是民主國家，對國家政策有選擇權」。對此，網友痛批，民主就是總統用行政命令迎接瘦肉精豬肉，還大內宣說美豬沒問題，結果政府官員一個個不敢吃，「還說人民有選擇不吃的權利」。

總統蔡英文日前率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜。蔡表示，這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

此政策引發食安疑慮！馮世寬今天被國民黨立委溫玉霞問及，明年元月美豬開放進口，會不會吃？馮世寬回答「不會」。他坦言，「我不會撒謊，我不敢吃！但我們是民主國家，對國家政策有選擇權，例如說，我不吃，我兒子吃，這就是民主！」

對此，有網友砲轟，什麼是民主？就是總統用行政命令迎接瘦肉精豬肉，還大內宣說美豬沒問題，結果政府官員一個個不敢吃，還說人民有選擇不吃的權利。該網友更問蔡總統，知不知道「無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」這句，是誰說的？

對於馮世寬的回應，許多網友也紛紛表示「選擇權的前提是商人很自律」、「本來可以不用進的東西硬要進，然後說這是民主？」、「政府高官不知道萊豬很安全嗎？怎麼會說不敢吃？」、「問題是一般人民根本不知道肉的來源呀！怎麼選擇吃不吃」、「他可能要被換掉了」、「果然100分！不說謊，反觀陳時中」、「誠實給推」、「馮真的敢說真話 超過一百分」。

(中時新聞網)