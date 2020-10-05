玖壹壹為新專輯《LOCAL》全台奔波，宣傳通告破百，勢如破竹，新歌〈甕仔雞〉MV講述生命短暫，要把握珍惜身邊的人事物。健志感性的說：「2020有好多無法預測的憾事在我們身邊發生，現在推出這首歌〈甕仔雞〉特別有感，提醒我們要互相尊重、疼惜彼此，希望大家對於悲傷的事能夠在悲傷後快速復原，還是能夠站起來繼續生活。

玖壹壹在MV中飾演三兄弟，春風是外出打拼的大哥，健志是顧家的老二，洋蔥飾演三弟；因家中的「雞」過世，所以健志替牠舉辦喪禮；春風回家時健志發現他臉上有新的刀疤非常不諒解，於是三人在喪禮中大打出手，但最終家人還是家人，打完了、講開了還是一家人。

MV以舉辦雞的喪禮及畫面中的白爛手法呼應玖壹壹在歌曲創作上是以臺菜「甕仔雞」入歌的形式強調儀式感、幽默的方式呈現。請來執導〈嘻哈樁腳情〉、〈下輩子〉等夯曲，網路點擊率更高達3億人次的導演周法薷，周法薷說，面對刻骨銘心的遺憾，需要儀式感才能真的告別，「這次的劇情不是直白好懂的，每個人對劇情的理解多少都會有些差異，就像我們在面對悲傷時的反應與方式都不同，能夠引起話題討論才是主要的目的，也考驗粉絲的幽默感。」

春風以刀疤妝亮相，出席喪禮5秒眼眶泛淚，演技大噴發，春風說：「刀疤妝是自己想要嘗試的、但這畫了2個小時，才知道特殊妝需要這麼久的時間。」對於自己快速入戲，他打趣：「覺得自己是天生演員，哈哈哈一定要有這樣的認同，才能把戲演好。」

玖壹壹新歌〈甕仔雞〉MV於5日上架，講述生命短暫，要把握珍惜身邊的人事物。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈甕仔雞〉MV於5日上架，講述生命短暫，要把握珍惜身邊的人事物。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈甕仔雞〉MV於5日上架，講述生命短暫，要把握珍惜身邊的人事物。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風在新歌〈甕仔雞〉MV中展現演技。（混血兒娛樂提供）

(中時 )