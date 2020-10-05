台中市議員周永鴻5日在議會質詢指出，加強查處假日農地搶搭違章，才能保障合法工廠業者。不肖搶搭業者相較於合法業者，省下土地、環評、消防設施、申請設立或是臨登、特登的行政流程等成本，不但造成不公平競爭，也讓土地正義的情形更加惡化。

周永鴻指出，都發局雖於5月20日起提出「臺中市農業用地新增違章建築加強處理專案」，並函請各區區公所配合加強巡邏查緝，然而公所巡查至今只查到一案，效果不彰。周永鴻要求不只都發局，民政局、農業局等相關單位要加強巡邏人次、時數以及彼此間的聯繫，並定期向市民回報查緝結果。

周永鴻表示，上個會期他針對台中市假日農地搶搭違章的歪風，要求都發局、農業局、民政局、經發局等單位要合作並加強巡邏查緝。周永鴻也指出，他當時要求民政局要各區區公所加強巡邏農地，宣導農地農用，並對違章建築做出不給予門牌等相應措施。

周永鴻說，自從在端午連假前在議會質詢假日搶搭違章議題後，根據都發局提供的專案報告，端午四天連假便查獲了23件違規，佔了專案報告統計時間內查獲的55件違規的大多數。周永鴻認為，由此可見國定連假是搶搭高峰，也可見他監督質詢後產生巡查有明顯的成效。

周永鴻更質疑都發局和各區區公所的巡邏方式和成效。他指出統計時間內的55件違規中，都發局自行巡查只有8件，效果不是太好，遠遠不如民眾撥打1999或其他方式檢舉的46件。而都發局在專案報告中，說明有函請各區區公所要協助通報農地搭建建物，但55件違規事項中卻只有1件是公所巡邏發現。

周永強調，巡查不只是都發局的事情，民政局、農業局、經發局等單位都要通力合作。周永鴻也要求民政局說明各區區公所宣導農地農用、巡查違規和後續的具體措施，並和都發局與其他相關單位加強跨局處聯繫。周永鴻要求都發局說明中秋連假查處案件成果，以及之後雙十連假的部署規劃。

(中時 )