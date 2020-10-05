公園是全家大小都會前去休憩的地點，周邊也有相關設施，供孩子們玩樂，但有一名網友於臉書社團曝，他晚間經過公園時，驚見溜滑梯口，有兩名衣衫不整交疊在一起，照片瞬間引起廣大網友討論。

一名網友於臉書《爆廢公社公開版》上傳一張照片，從中可看見兩人交疊於溜滑梯口，其中一名褲子還半脫至小腿肚，據了解，他拍下這張照片時為晚間，因撇見溜滑梯有劇烈晃動、才讓他注意到這一幕。

不少網友認為這兩人根本是男性，而在公園溜滑梯內讓不少家長撻伐。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

由於公園相關遊樂設施為孩子們，平日玩樂的去處，讓許多網友感到觀感不佳，認為這是小孩子的場所，其中一名網友則憤怒道，「那是小孩子在玩的，很多幼幼小寶貝都徒手趴著遛下來，真的很不好...尊重一下小孩衛生安全，真希望當下有人報警，請大人幫忙溝通勸阻當事人，該多為小寶貝們顧慮一下。」

而其他網友則認為「好像二隻都公的」、「甲甲之愛」、「快回家睡吧，觀李闢四」、「很明顯男男耶」、「胖虎跟小夫」、「溜滑梯拉出兩個男人，想到哆啦AV夢」、「公園裡的溜滑梯的四腳獸」、另也有網友痛批，「根本道德淪喪」。

(中時新聞網)