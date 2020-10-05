近日有中國網友把綽號「港湖胖虎」的綠委高嘉瑜的歌聲當作台灣國防戰力，綠委鄭運鵬今日開玩笑地表示，如果中國認為這個天生的生化武器有效，國軍可以考慮未來共機擾台的驅離廣播請高嘉瑜來錄音，說不定共機聽到就自動嚇跑了。
據傳有中國網友將基隆國慶煙火當作中國武嚇標的，鄭運鵬回應，國慶煙火不是戰爭砲火，中國網友拿來當作武嚇文章，可見兩國民情不同。
鄭運鵬指出，國慶煙火移師各縣市舉辦已是慣例，這次到基隆市長林右昌上任後改造的基隆港景點舉辦，有了國慶煙火的加持，展現不同風情，相信對基隆的觀光旅遊會有幫助。
近日傳出藍委吳斯懷在臉書以921大地震來比擬兩岸若開戰，屆時的狀況。綠委陳亭妃回應，請吳斯懷不要忘記自己是中華民國的立委，希望不要再恐嚇台灣人民，國人都非常團結，若吳斯懷沒有信心，請你離開並回去中國，回到自己嚮往的地方，不要在台灣恐嚇自己的人民。
(中時 )
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