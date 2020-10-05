海洋大學助理教授徐德華與新北市漁業處攜手推動「雙花計畫」，開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的「鏽斑蟳（俗稱花蟹）」人工繁養殖技術，經多年繁養殖試驗後，如今已成功掌握虎斑烏賊等3種高經濟價值的完全養殖技術；徐德華今年榮獲全國十大傑出青年，他謙虛的說，再次感謝新北市政府在種蟹及各項研究事務與場域的協助，也正因為有市府的大力支持才能取得如今這亮眼的成果。

新北市與國立台灣海洋大學合作推動「雙花計畫」，開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的鏽斑蟳(俗稱花蟹)人工繁養殖技術，以推動新北市增殖放流與海洋復育工作。

海大助理教授徐德華正在收集黏附在產卵器的受精卵。（（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市與國立台灣海洋大學合作推動「雙花計畫」，開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的鏽斑蟳(俗稱花蟹)人工繁養殖技術。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市漁業處說明，如今已成功掌握虎斑烏賊等3種高經濟價值的完全養殖技術，並每年在卯澳灣放流5000尾花枝苗及1萬顆花枝受精卵，以增裕新北市海洋資源。花蟹部分，雖然在計畫執行初期就遇到繁殖季期間禁捕抱卵母蟹的問題，但在積極協調下，終於讓研究團隊在每年繁殖季期間，合法取得繁殖試驗所需的抱卵母蟹，並在歷經多年繁養殖試驗後，成功於復育園區育苗池中培育出上千尾花蟹種苗，並建立花蟹的人工繁殖生活史，目前研究團隊正朝種苗量產努力，為將來花蟹苗放流奠定基礎。

徐德華說，新北市府持續投入資源擴建培育室，支持海洋復育工作。雙花團隊已取得9件發明專利，發表7篇SCI國際期刊，並獲得科技部、農委會、教育部、漁業署、海洋大學海洋中心等研究計畫支持。從種原收集、種苗繁養殖技術及放流模式的開發，都是靠新北市政府、海洋大學、中央漁業署、新北市漁民、貢寮區漁會、萬里區漁會及台灣山海天使環境保育協會等等大力支持及共同合作。

徐德華指出，感謝地方漁民幫忙收集種原，為海洋出一份力，而保育團體及潛水教練協助放流活動，並推廣海洋教育，是國內少數成功串起資源，結合產官學研，創造多贏局面。再次感謝新北市政府在種蟹及各項研究事務與場域的協助，也正因為有市府的大力支持才能取得如今這亮眼的成果。

新北市農業局長李玟表示，市府自2014年開始與海洋大學合作並擘劃海洋復育的願景，明知這是一件不可能的任務，仍持續投入各項資源支持雙花計畫，計畫執行者徐德華助理教授也在復育花枝和花蟹的研究上取得佳績並獲得十大傑出青年，也歡迎更多有志於復育海洋的青年與新北市政府合作，在保育海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源等三個面向繼續前行和努力。

(中時 )