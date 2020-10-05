馬祖燒塔禮俗活動在閩東一帶已傳承百年，早期各村都有燒塔活動，後來因為馬祖實施戰地政務軍管，在「燈火管制」的軍事要求下遭到禁止，近10年來，鐵板社區居民全體動員讓「鐵板燒塔節」成為獨具特色的文化節慶，今年國慶日當天將以「除疫迎新」為主題重現百年禮俗。

連江縣文化處表示，燒塔禮俗活動在閩東一帶已傳承百年，早期馬祖各村也都有燒塔活動辦理，後來因為馬祖實施戰地政務軍管，在「燈火管制」的軍事要求下遭到禁止。近十多年來，鐵板社區居民全體動員、攜手籌辦這燒塔活動，使燒塔禮裕成為鐵板社區最具代表性活動，「鐵板燒塔節」成為獨具特色的文化節慶品牌。

今年鐵板燒塔節將於10月10日舉辦，回顧2020上半年國人面對新冠肺炎疫情所造成的生活與心理動盪，讓今年的燒塔主題「除疫迎新」更顯的意義非凡，在所有與會貴賓一同點燃薪火下，祈求疫情早日平弭，國人生活重回正軌、產業回復往日榮景。

燒塔儀式後主辦單位也安排來自台灣阿卡貝拉Tipsy Note人聲樂團與創作歌手馬祖子弟曹宇晨及仨樂團的精彩的演出，讓遊客、鄉親們在這充滿歷史的文化節慶中，度過美好的夜晚，迎向朝氣蓬勃、充滿正能量的後疫情時代。

為使遊客得以深度體驗馬祖在地傳統，今年鐵板燒塔節依循舊例安排了「扭白丸」這項傳統技藝體驗活動，此外；「踩街嘉年華」活動更是年度盛事，踩街隊伍們創意大開，製作道具、服裝與編舞，展現出馬祖熱情與活力。

連江縣政府表示，歡迎遊客及鄉親們前來，參與2020馬祖秋慶系列活動—鐵板燒塔，一同享受鐵板海堤市集美食，一起到金板境天后宮寫下2020除穢目標，迎接2021新希望。

(中時 )