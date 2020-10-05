台中市政府今年5月起採「源頭管制、杜絕重建」，遏止新建農地工廠，已見初步成效。但台中市議員陳文政強調，舊有農地工廠問題仍待市府積極處理。尤其是石油煤製、電鍍等中高污染工廠，長年在農田中營運，已成公安與食安的未爆彈，要求市府應以「明定輔導期限、鐵腕執法」為原則，即刻處理。

陳文政說，行政院經濟部去年曾編列7000萬經費清查農地工廠數量與污染程度，全國共有1153家未登記工廠屬中高污染，卻遲遲沒有公佈各縣市中高污染工廠位置及產業類別，花這7000萬根本毫無意義。他強調，農地中的中高污染工廠並不適用工輔法，無法申請納管與臨時登記。這些石油煤製、表面處理（電鍍）等中高污染類型的農地工廠，每日在農田中排放廢水與廢氣，早已成為台中公安與食安的未爆彈。

陳文政指出，經發局曾對外說明，105年5月19日前的中高污染工廠，採輔導轉型、遷廠或關廠為原則，以斷水、斷電、強制拆除為手段。市府應明定輔導期限的確切日期，輔導期間積極協助業者進行轉型和遷廠事宜；於輔導期限過後，市府應主動公布中高污染工廠的位置與產業類別，並即刻以建築法第96條之1第1項進行拆除，讓業者自行負擔拆除費用。

陳文政強調，相當肯定市府農地工廠源頭管制的政策，目前已見初步成效，但舊有農地工廠問題仍待解決。尤其是存在農地上的中高污染工廠，更應即刻處理，要求市府應明定輔導期限，並鐵腕執法，讓市民看見市府解決農地工廠的魄力。

(中時 )