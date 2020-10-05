航太扣件廠豐達科(3004)受到疫情影響，營收續探低點，9月自結合併營收為8526萬元，比8月續降27.62%，較去年同期的2.55億元減少66.67%。

豐達科第3季營收續降，自結季營收約3.13億元，比第二季的3.92億元續減約20%，今年以來呈現逐季下滑。

豐達科技表示，受新冠肺炎疫情影響，國際航運量銳減，飛機及相關零組件生產量減少，9月營收年減66.67%。1~9月營收13.59億元，較去年同期的21.06億元減少35.46%。

受新冠肺炎疫情影響，豐達科技第2季每股盈餘0.27元，低於去年同期的1.75元以及第一季之1.4元，上半年每股盈餘1.68元，低於去年同期的3.2元。

豐達科自第2季開始營運明顯受疫情衝擊，第2季營收降至3.92億元，毛利率降至18.99%；營業利益853萬元，淨利1433萬元，每股盈餘0.27元。

豐達科技2020年上半年合併營收10.45億元，較去年上半年減少22.51%；毛利率年減約5個百分點至25.25%；上半年合併稅後獲利為8820萬元，較2019年上半年減少47.64%；2020年上半年每股稅後盈餘(EPS)為1.68元。

(時報資訊)