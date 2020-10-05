據市調機構SNE Research最新調查結果，樂金化學(LG Chem)在今年1~8月的全球電動車電池銷售站上冠軍寶座。

樂金化學在今年1至8月的電動車電池銷售於全球占比達25%，該時期全球總計供應了647億千瓦時的電池。

據韓聯社報導，今年首八個月全球汽車廠總計使用了樂金化學約159億瓦時的電池，居首位。中國的寧德時代全球市佔為24%居第二；第三名為日本的松下(Panasonic)。南韓的三星SDI和SK Innovation分居第四和第六位，市占分別為6.3%和4.2%。

樂金化學為特斯拉Model 3的EV電池主要供應商，另外還供應了雷諾的ZOE純電動車和保時捷的Taycan純電動休旅車。三星SDI的電池主要供應例如奧迪的e-tron休旅車以及BMW的330轎車系列電動車；SK Innovation則供應起亞的Niro電動車。

今年首八個月電動車電池全球銷售較去年同期減少了9.9%，主因為歐美地區因疫情而出現需求滑落。

(時報資訊)