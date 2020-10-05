由mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，於2020年10月3日、4日舉辦的XFLAG PARK 2020舉辦紀念「彈珠爆新聞・增刊號」中發表了「瑪娜」、「弁財天」等多名人氣角色的獸神化解禁情報，以及怪物彈珠7週年紀念的各項活動和《HUNTER×HUNTER》合作活動確定復刻情報，即將帶給玩家一連串的驚喜。

■《怪物彈珠》超人氣角色「瑪娜」與「弁財天」宣布獸神化！

《怪物彈珠》超人氣角色「瑪娜」與「弁財天」於上週末的XFLAG PARK 2020舉辦紀念「彈珠爆新聞・增刊號」中發表了獸神化解禁的情報。

除了「瑪娜」與「弁財天」之外，在「彈珠爆新聞・增刊號」直播中也同時公布了「赫拉」、「赫拉X」、「坂本龍馬」的獸神化・改消息，以及「天狼星」、「貝瑟芬妮」、「猿飛佐助」和「亞特蘭提斯」的獸神化消息。想知道更詳細的獸神化情報可參考怪物彈珠官方網站的最新公告。

■一部份獸神化與獸神化・改的角色

《怪物彈珠》在「彈珠爆新聞・增刊號」直播中，公布了多個獸神化角色情報

■可以免費遊玩的「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」＆「選拔！7週年人氣投票轉蛋」即將開跑

為了紀念《怪物彈珠》上線7週年，將在遊戲內舉辦「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」以及「選拔！7週年人氣投票轉蛋」活動。

「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」讓玩家可選擇喜歡的屬性後再抽角色轉蛋

「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」讓玩家可先從5種屬性中，選擇喜歡的屬性後再抽的轉蛋。除了跟去年一樣，多人遊玩最多可抽4體角色之外，今年還能透過LINE來募集朋友一起抽轉蛋喔！

可以抽「7週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋」的「賀玉」可於10月9日（五）4:00起在遊戲內的禮物箱中取得，轉蛋本身則是於10月9日（五）12:00開跑，玩家們千萬不要錯過！

去年大受好評！「選拔！7週年人氣投票轉蛋」即將登場《怪物彈珠》

去年大受好評的人氣投票今年也將登場！根據玩家的投票結果，人氣投票排名前100名的角色將會分成6個組別於轉蛋中登場，玩家可以從中挑選心儀角色所屬的組別來抽轉蛋。今年的人氣投票轉蛋不但從去年的單抽提升為10連轉蛋，而且10連轉蛋中所轉出的5星角色，必定會是這次人氣投票前100名的角色。快來試試看你的手氣吧！

7週年人氣投票將於10月5日（一）4:00開放投票，而「選拔！7週年人氣投票轉蛋」的開跑日期，請繼續關注怪物彈珠官方網站的最新消息！

※只能從《怪物彈珠》應用程式內的任務前往投票

■動畫《HUNTER×HUNTER》與《怪物彈珠》的第2彈合作活動確定復刻！

《HUNTER×HUNTER》x《怪物彈珠》復刻合作活動 10月5日即將登場

動畫《HUNTER×HUNTER》與《怪物彈珠》的第2彈合作活動，將自10月5日（一）起於遊戲內期間限定復刻登場。動畫《HUNTER×HUNTER》是根據冨樫義博所描繪的漫畫改編而成，描寫了少年們的壯大冒險歷程。故事中，少年小傑與夥伴們以通過獵人試驗為目標，勇敢挑戰嚴苛的獵人試驗。他們的熱情與行動引起了眾多少年、少女們的共鳴。漫畫自1998年起在日本的週刊少年JUMP（集英社）上連載，並創下了單行本累計發行數量突破7,800萬本的暢銷紀錄。

本次復刻合作活動中，除了在第2彈合作活動時登場的「金」、「尼特羅」和「凱特」之外，第1彈合作活動的「小傑」、「奇犽」及「庫拉皮卡」等人氣角色也會再度登場。此外，能夠獲得角色「梅路艾姆」的超究極降臨冒險「先攻×和×先動」也會一併復刻。同時，於第2彈合作活動時免費發放的角色「小傑＆奇犽」，於本次復刻合作活動中也能夠免費入手。之前合作活動舉辦時沒有參加到的玩家們，可千萬別錯過這次機會。關於復刻合作活動的詳情，請隨時關注繁體中文版《怪物彈珠》官方網站，以及官方YouTube的最新消息！

(科技)