徐國勇：明年7月啟動數位身分證全面換發 「三縣市」元旦起先辦理 14:162020/10/05 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇在立院答詢(立法院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新式身分證換發引起國人關注，內政部長徐國勇在今天立法院內政委員會書面報告中提及，新式身分證(數位身分證)將在明年7月啟動全面換發。 內政部規劃明年起擇定小規模地區試辦身分證換發，徐國勇表示，包括澎湖縣、新竹市會先試辦，另外，新北市剛好在推動門牌整編作業，剛好也有20萬至30萬人需要換發身分證，因此這部分也會順勢納入換發數位身分證。 此外，徐國勇也說，試行換發後，內政部也會有「神秘客」、「黃金獵人」來進行測試。 (中時 ) #身分證 #徐國勇 #新式 #7月 #內政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 徐國勇：明年7月啟動數位身分證全面換發 「三縣市」元旦起先辦理 14:162020/10/05 政治 財神爺大放送 7、8月千萬發票22張創新高 10:502020/10/05 財經 消防訓練中心安檢連五年不合格 徐國勇：漏氣 11:362020/10/05 財經 徐國勇：陳同佳投案需官方對官方接洽、透過律師沒意義 13:122020/10/05 政治 康友-KY將啟動全面求償 擬提告勤業所長、交易所 15:512020/10/05 財經 徐國勇、刑事局：未獲陳同佳投案訊息 11:342020/10/05 政治 財神大放送 7-8月統一發票200萬以上大獎43張破紀錄 11:012020/10/05 財經 《國際經濟》本周美股焦點：川普病情＋聯準會9月會議紀錄 12:502020/10/05 財經 《國際社會》印度衛生部長：尋求在明年7月前獲得5億劑新冠疫苗 15:062020/10/05 財經 官方說法！桃園不動產6月交易分析報告 11:542020/10/05 區域情報-桃園 政治熱門新聞 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 想念韓國瑜！高雄淺綠工程師後悔罷免：高雄失去進步動力 - 政治 韓國瑜不在高雄全變了？他目睹「這一幕」轟：邁騙 - 政治 大陸打過來會怎麼做？「街訪民調」台灣民眾第一反應超噴飯 - 政治 兩岸若開戰會願意上戰場嗎？ 網看到民調崩潰：我才不要 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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