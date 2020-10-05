新式身分證換發引起國人關注，內政部長徐國勇在今天立法院內政委員會書面報告中提及，新式身分證(數位身分證)將在明年7月啟動全面換發。

內政部規劃明年起擇定小規模地區試辦身分證換發，徐國勇表示，包括澎湖縣、新竹市會先試辦，另外，新北市剛好在推動門牌整編作業，剛好也有20萬至30萬人需要換發身分證，因此這部分也會順勢納入換發數位身分證。

此外，徐國勇也說，試行換發後，內政部也會有「神秘客」、「黃金獵人」來進行測試。

(中時 )