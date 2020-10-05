台灣女星歐陽娜娜日前登央視「十一國慶」獻唱《我的祖國》惹爭議，除了她自己的IG被灌爆，爸爸歐陽龍和姐姐歐陽妮妮也被網友痛罵。

根據《ETtoday星光雲》報導，歐陽娜娜表示面對網友長期的酸言酸語，已經不在意了，但是家人是最大的地雷，只要看到網友罵妹妹和家人，就會挺身而出護航。

由於歐陽娜娜赴陸演唱《我的祖國》，遭到眾多網友抵制與撻伐，連帶波及到歐陽妮妮，社群平台瞬間灌入超多批評的聲浪，「不要在台灣騙錢了」、「全家請搬到對岸」、「說真的，你會討厭你妹嗎」、「管好你妹」等，連緋聞男友張書豪回應貼文，都被掃到颱風尾，遭酸「唱首我的祖國聽聽」。

歐陽娜娜和張韶涵日前在大陸國慶晚會演出，由於政治色彩濃厚，遭到眾多台灣網友撻伐，外界關注台灣政府是否開罰，陸委會表示，台灣藝人參加大陸國慶活動，傷害台灣民眾感情，表達高度遺憾，但不會任意使用公權力，相信社會自有公評，並將會同主管機關文化部密切關注，協同後續處理。

(中時新聞網)