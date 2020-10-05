舞蹈藝術家林睿君（KIMIKO）與王家玄教授將於11月9日在南台灣舉辦婚禮，地點選在具百年歷史的屏東基督長老教會教堂。俊男美女完美幸福組合，其實兩人從小生長環境截然不同，KIMIKO從小在基督長老教會長大，聽的是台語聖經，並擔任教會合唱團唱詩班，王家玄則是外省與新竹客家二代，信奉佛教密宗，兩人找到雙方的生活平衡，並尊重對方的信仰與家族和諧，婚禮採用but.囍餅，以及butter card奶油喜帖邀請親友蒞臨屏東觀禮。

KIMIKO大方分享王教授求婚過程的貼心浪漫舉動，除了特別提前南下屏東先徵詢女方父母的同意，求婚當下僅安排至親好友在場，準備好女方在聊天之中隨口帶到的細緻戒指，連女方好姐妹都大力稱讚「他懂你」。最重要的，就是求婚當天特意讓KIMIKO打扮得宜，如此面面俱到誠意十足，KIMIKO打趣笑說：「感動得一塌糊塗，所以不知不覺就點頭了。」王教授也甜曝他眼裡看到的不只是KIMIKO的外表，而是深入皮膚以下的肌肉線條、骨骼及善解人意的一面，讓KIMIKO聽到甜笑不止，曾表示人生不是只有結婚一種選項，把每一天過得快樂精采，才是最重要的KIMIKO！終於遇見了可以讓她自由自在做自己，並且相互扶持的人生神隊友。

KIMIKO與王家玄拍攝甜蜜婚紗照。（星予公關提供）

兩人在LinLi Boutique拍攝婚紗照片，充滿肢體及運動專業魅力的KIMIKO和王家玄教授，對於婚紗主題一致希望以經典和個人特色為首重，在歷經五次定裝並試穿上百件禮服後，由林莉老師親自為她挑選全素緞合身白禮服展現舞者修長的曲線之美，並全程坐鎮參與拍攝。KIMIKO此套禮服為全絲緞珍珠白紗，細看禮服上緞紋組織中經、緯交錯均勻而細緻，織物本身表面的細緻光澤別於一般白紗重手工珠鑽的閃爍，透過光線反射更彰顯柔和質感。小魚尾拖尾的剪裁，讓KIMIKO合度的身形滿具優雅，搭配短素頭紗，讓整體白紗造型更添層次，久看不厭，如玻璃舞鞋般的婚鞋更是由老公所挑選準備，展現魔羯座的細節控。

(中時 )