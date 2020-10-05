大陸深度貧困地區的鄉村脫貧，有時也具備各地獨特方式。怒江阿客哆咪咖啡創始人蘇福衛，目前是雲南怒江傈僳族自治州一家咖啡合作社的負責人。他表示「2018年、2019年，我們的咖啡產品銷售額每年約在870萬元（人民幣，下同）左右」，而目前合作社共有社員427人102戶，咖啡豆種植面積1683畝，戶均生產總值約為每年約8.5萬元。

而這也帶動村子裡的經濟，資料顯示蠻英村共有1666戶5579人，人均收入從2013年的6218元，穩步增長到了2019年9559元。產業發展上，蠻英村在芒果、蔬菜、咖啡、核桃、草果等種養殖收入共計1794.2萬元，人均種養殖收入為3216元。

根據第一財經報導，雲南怒江傈僳族自治州自治州正處於“三區三州”這一深度貧困地區範圍內，自治州轄區下的瀘水市上江鎮蠻英村，海拔在1200~1600米之間，香料、咖啡豆和芒果是較為適宜種植的作物，其中，當屬咖啡豆種植的經濟性價比最高。

但蘇福衛也強調，並不是為了扶貧而扶貧，而是因為自身有種植咖啡豆的能力。通過種植咖啡豆，可為蠻英村的村民帶來更好的收益，也能夠帶動這整個鄉村的經濟發展。

(旺報 )