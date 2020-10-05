美國總統川普在確診感染新冠肺炎並入院治療3天後，其主治醫師周日在記者會上證實川普的病情正持續改善，最快周一就能出院，受此激勵，周一國際原油價格大漲逾2%。

有關於川普健康狀況的最新消息，緩解了全球市場的不確定性，，目前美國期油勁揚2.54%，最新報價為每桶37.99美元。布蘭特期油漲2.19%，報每桶40.13美元。

全球最大經濟體美國的領導人川普感染新冠狀病毒的消息，加深投資人對全球經濟與原油需求前景的擔憂，上周五原油價格終場崩跌逾4%。

儘管川普病情的相關消息好壞不一，但其主治醫生康利（Dr. Sean Conley）周日在馬里蘭州沃特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center）外的記者會，證實川普雖然曾出現過兩次血氧下降的情況，但現在情況已經好轉，血氧值已經回到98%，最快可能於周一出院。

Phillip Futures資深大宗商品部門主管Avtar Sandu表示，今天驅動行情的是美國總統持續改善的健康狀況，整個周末出現了許多與其健康狀況有關的矛盾報導，但一般來說川普的情況正在改善。

(時報資訊)