台中市議會第3屆第4次定期會專案報告中，市議員王立任針對「台中市推廣植樹成果」專案報告內的「營造友善樹木城市」提出建議，指出近期仍可在台中市校園內看到樹木被「斷頭」樣貌，市政府應當提升目前樹木修剪作業要點將修剪樹木的管理規範擴及整個市政府及所屬機關都要遵循，而不是只侷限於現行的路樹及公園植栽。市長盧秀燕說，很有建設性，她會要求局處研議，加強路樹修剪管理。

王立任表示，建設局在今年七月新聞中回應：「台中市樹木修剪須由取得認證者執行，並具景觀專業背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生」。然在，8／8西屯區永安國小，及9／12在豐原合作國小，均發生樹木遭斷頭式修剪狀況，明顯不符合修剪規範。

王立任說，依照政府「台中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點」規定，排除了學校、社區、眷村、寺廟用地範圍內之樹木。然而，台中市自2015年起推動樹木修剪認證至今已有339名從業人員取得認證，樹木修剪作業確實有所提升，王立任認為規範的範圍應當擴大至學校、社區、眷村、文化資產點之樹木並落實樹木修剪從業人員之認證機制。

王立任當場要求市長應將現行作業要點規範的「台中市政府建設局及所屬機關」擴大提升為整個市政府及所屬機關，未來全市修剪樹木的標準一致，讓台中市成為真正的「友善樹木城市」。盧秀燕市長在當場允諾並責成黃國榮副市長協調後續相關作業。

(中時 )