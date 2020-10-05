中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（5）日表示，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍30多歲女性（案518），今（2020）年1月至菲律賓工作，9月18日返台。

指揮中心統計，截至目前累計94,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含93,571例排除），其中518例確診，分別為426例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、26人住院隔離中。

指揮中心表示，個案在菲律賓工作期間，曾於6月19日至27日間陸續出現發燒、嗅覺喪失、腹瀉等症狀，於當地就醫及檢出武漢肺炎陽性，經住院治療後症狀改善，並於7月下旬進行兩次採檢，結果皆為陰性。個案9月18日自菲律賓返台，入境迄今無不適症狀，機場採檢結果為陰性，個案因擔心自身健康，於10月3日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性（Ct值33）於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案檢疫期滿後至住院隔離前之相關接觸者2人，1人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象；1人為髮廊美髮師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。

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