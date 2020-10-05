新北市都更第二箭「主幹道沿線都更」透過都更與建築外牆整建美化，改變城市風貌，市府推出板橋林家花園及府中郵局周邊地區街道環境改善計畫，選定六處私有建築，免費為民眾整頓招牌、修繕外牆及美化，預計年底前會先完成2處，另4處持續整合意見中。

都更處總工程司李擇仁指出，為改善主幹道沿線及古蹟周邊風貌，市府優先篩選板橋區縣民大道及林家花園周邊等六處私有建築物作為示範標的，由市府主導辦理輔導、整合、立面設計及施工。

其中位於板橋林家花園正對面的示範標的在西門街北側，因建築物長年未妥善維護，且招牌凌亂，視覺上形成強烈對比，市府規畫以新式材料與歷史意象新舊融合為構想，整建外牆，凸顯古城意象。

另府中郵局周邊示範標的於縣民大道一段西北側，位於新板特區及府中商圈的交界處，房屋外牆也因時間逐漸老舊，市府以簡單材質元素整建，讓新板特區沉穩及簡潔的都市意象延伸帶動到府中商圈。

都更處指出，已完成103戶住戶整合，其中二處示範標的已陸續施工中，開始辦理外牆美化修繕工程，預計於年底前完工，改善市容景觀。

都市更新處表示，為改變新北市的城市風貌，持續辦理都市更新整建維護補助申請，每案提供經費補助達50％，並以不超過新台幣1000萬元為上限，歡迎民眾申請。

(中時 )