中秋節也是大陸每年白酒消費的第一個高峰期，據《第一財經》報導，透過市場走訪發現中秋旺季白酒消費明顯回暖，部分經銷商反映市場動銷情況已恢復到去年同期。但儘管市場趨於向好，但出於對未來市場不確定性的擔憂，受訪經銷商對今冬市場仍保持謹慎觀望。

此外，在業內看來，在市場流通中，商超管道僅占白酒走貨的一部分，但也側面反映出市場趨勢的變化，觀察今年中秋白酒消費市場正在進一步分化。

在中秋節前10幾天，大陸市場白酒銷售就有不同程度的增長，而各酒企也都推出了不同的優惠措施，比如滿減、買贈等方式以加速銷售。

以超市管道為例，在北京多家沃爾瑪、家樂福等超市看到，500毫升53度飛天茅台基本沒有貨，而包括經典五糧液、國窖1573、青花郎、洋河夢之藍、青花汾等高端白酒都有促銷活動，但大多在建議零售價的基礎上優惠20至200元（人民幣，下同）不等，比如青花汾20每瓶優惠140元，青花郎優惠179元，整體而言高端白酒的優惠幅度並不大。

(旺報 )