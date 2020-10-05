日本影視業發展興盛齊全，許多日劇跟節目都散發著訊息，那就是嚴謹的民族性背後，日本女生其實很開放，好奇日本人妻是否如傳聞「很愛偷情」，櫻花妹心奈在節目給出解答，認證日本人妻偷情比例相當高，曝光私下害羞細節。

心奈作客《二分之一強》，表示經常有人問她，日本人妻是否都熱愛偷情？她則回應當然不是人人愛偷情，但確實比例很高，10個日本人妻大概有6個會「感到寂寞」，推測理由跟日本誇張的工時有關，老公實在太忙碌。

除了丈夫工作太忙沒時間陪伴外，心奈也提到日本對已婚女性的不成文束縛，透露人妻晚上基本上不太能出門，要照顧家庭，所以最寂寞的時段落在下午，偷情的高峰時間多是下午得閒出門喝個咖啡、吃個蛋糕，接著跟對方滾床單。

心奈也說日本女生私下確實對性關係很開放，且跟「愛情動作片」演得一樣，技巧真的厲害，但她們並不會拿這些出來聊，心奈抱怨來台灣後，很多台灣朋友會跟她說日文，可說出來的都是情色片會出現的短詞，讓她很無奈，本以為可以跟台灣朋友交流語言，「後來就是覺得奇怪，都是這種...」。

(中時新聞網)