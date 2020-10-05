台灣流感疫苗5日開打，今年在新冠肺炎疫情下，民眾不同往年，普遍想注射施打，各醫院的電話詢問數量增多，成大醫院與安南醫院今年針對自費疫苗各加訂200支，因應可能增加施打的人數。

成大醫院去年公費疫苗施打率百分百，安南醫院則有8成，今年在疫情陰影下，疫苗還沒開打，醫院就接獲不少詢問電話。

安南醫院流感疫苗開打，民眾詢問度高。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

成大醫院今年接獲台南市衛生局配發第1波公費疫苗共6500劑。自費疫苗去年訂500劑，今年加訂200劑。

安南醫院今年公費疫苗第1波配發3000多劑，醫院預估今年自費施打民眾將增加，自費疫苗較去年加訂200劑，達400劑，每劑自費1000元。

成大醫院呼籲，符合公費施打條件的民眾，一定要接受疫苗施打，才能在流感季來臨前，形成保護力。

成大醫院提醒，除了流感疫苗外，另提供全台75歲以上民眾，公費施打肺炎鏈球菌疫苗。設籍台南市年滿65至74歲民眾，台南市政府額外提供肺炎鏈球菌疫苗公費疫苗，施打時需自備身分證或市民證提供確認。

(中時 )