延宕5年的武德街拓寬案，經台中市政府誠意溝通終露出曙光，9月17日4位地主正式簽署同意書，同意先行拆除4棟建築物，參與市府主導的原建國市場及周邊地區公辦都更案；市長盧秀燕指出，這次採都市更新方式，預計僅花費建物補償費用有效節省市庫支出，保障地主未來參與都更的權益。

台中市議會5日進行專案報告，市議員吳瓊華、邱素貞、陳成添等，關心武德街拓寬案。邱素貞說，大智路打通專案報告中，只談車輛交通以及增設公車站，對人行動線完全沒有鋪陳，對整體公共交通運輸，也看不到如何因交通動線的改變而調整系統，幾個歷史建築間串連及東區整體發展也看不到規劃。

盧秀燕表示，今年9月大智路打通後，還有大智北路打通工程，歷經10年來兩案一起討論，武德街民眾也一直在抗爭中，為解決大智路前寬後窄問題，都發局與建設局通力合作下露出曙光，在沒有任何抗爭下，4位地主釋出善意簽署同意書，同意拆除4棟建築物進行大智北路打通工程。

都發局長黃文彬說，市長指示要「用誠意換同意」，經市府團隊努力，武德街拓寬案4位地主終於9月17日釋出善意，簽署合作同意書，同意優先拆除4棟建築物新闢道路；因建築物仍有長輩居住，市府將於簽屬同意書8個月內，預計明年4、5月可拆除完成，由建設局負責進行道路開闢。

都發局強調，明年大智北路將完全打通連接至南京路，完成大智路打通工程最後一哩路，火車站前後站之間的交通動線將更加完善，車流、人流更順暢；武德街拓寬案程序公開透明，未來細部計畫變更案發布實施後，將正式啟動車站專用區開發案，帶動舊城區軸線翻轉。

(中時 )