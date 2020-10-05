嘉義市長黃敏惠（右）今天在新竹市長林智堅親自導覽下，參訪台灣設計展場。（陳育賢攝）

將於2021接辦台灣設計展的嘉義市府團隊，5日由市長黃敏惠率隊到新竹市取經，市長林智堅親自擔任導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環設計展」與新竹體育館的「城市終端機」主展館，並分享布展歷程與經驗。

黃敏惠一行人今天在林智堅的導覽下，先參觀位在玻璃工藝博物館的「循環設計展」，並體驗「循環之流」展區，其以懸吊玻璃瓶搭配感應器，只要行經就會有風鈴的清脆聲響，聽見循環經濟的聲音。

嘉義市長黃敏惠（右三）今天在新竹市長林智堅（左三）親自導覽下，參訪台灣設計展場。（陳育賢攝）

而在網美打卡熱點「玻璃砂池」，林智堅與黃敏惠也特別將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，象徵共同致力環保也交棒設計展。

林智堅表示，近年來氣候異常促使越來越多人關心環保議題，並探討如何永續發展，為後代子孫打造低碳永續家園。

「循環設計展」從日常生活切入，同時呈現循環設計在「設計端」、「製造端」的現況，讓觀展人面對環境超載的痛點，體悟循環設計是翻轉逆勢的良藥，更激發身為「消費端」的人類只要啟動微小改變，就能翻轉未來世界的面貌。

黃敏惠則表示，過去設計展強調在「物件」、「商品」的設計，近年已逐漸發展為整體「城市治理」的設計，嘉義市未來要讓設計融入城市治理，並透過設計者的轉譯，展現嘉義市更多的元素，讓更多的人產生對話，才能激盪最大的火花，希望嘉義市成為台灣設計展「2.0」的典範，展現城市的光榮感和美好。

市府表示，2020台灣設計展10月1日登場，展期還有6天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，包括跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館。

(中時 )