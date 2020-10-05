松山慈惠堂5日舉辦50周年堂慶，副總統賴清德（前左二）、國民黨主席江啟臣（前左一）和台北市長柯文哲（前左四）皆出席活動，3人偶有互動。（張立勳攝）

松山慈惠堂5日舉辦50周年堂慶，副總統賴清德、台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣皆出席活動，3人偶有互動，活動結束賴主動向柯、江禮貌性握手致意，對於藍白2022合作、修憲議題都沒有回應。

慈惠堂今舉辦50周年堂慶暨母娘文化館、地藏殿動土祈福大典，江啟臣、柯文哲、賴清德先後到場，立委蔣萬安在動土儀式後也趕到。

柯文哲致詞時表示，非常感謝松山慈惠堂對市府幫忙，不僅是捐贈火災住警器，市府很多年沒有買救護車，都是公廟與大家捐的，非常謝謝。

賴清德致詞時說，松山慈惠堂不只是宗教聖地，也是公益化身，特別提到柯文哲所講的，不管是救護車或消防車都是慈惠堂和很多宗教善心捐贈。在他擔任台南市長任內，遇到50年來最大地震，因為有慈惠堂堂主和很多宗教協助，短短1周內，募款40萬筆、超過40億。

主辦單位安排柯文哲與賴清德比鄰而坐，兩人偶有交談，賴與江啟臣中間則隔著慈惠堂堂主，賴、江不但擊肘打招呼，儀式結束時有短暫互動問好，賴也逐一與柯、江握手，最後僅柯文哲留下來參加平安福宴。

被視為2022台北市長熱門人選的北市副市長黃珊珊也出席，坐在蔣萬安旁邊，蔣到場時與黃打招呼後就沒有交談。

不過，面對2022和柯文哲藍白合作及柯P和前總統馬英九態度友好，江啟臣沒有回應；對於柯文哲稱馬英九比蔡英文總統善良，賴清德也未回應。

(中時 )