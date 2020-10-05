為將地方觀光變成品牌，南投縣埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉等4個鄉鎮，已於9月5日正式攜手結盟組成DMO（Destination Marketing Organization旅遊目的地營銷組織），共同打造區域旅遊品牌。交通部觀光局長張錫聰表示，期許四鄉鎮能成為台灣版的昇龍道，共創價值及台灣旅遊地營銷的標竿。

四鄉鎮位處台灣地理中心區，將規劃以清境與日月潭為核心區，透過觀光資源盤點、轉化營銷「埔里走過不路過」、「來國姓就成功」、「不是日月潭的魚池好好玩」以及「綿羊不跟你好的仁愛超可愛」等深度推薦景點，並規劃出春夏秋冬極具可看性的四鄉鎮觀光資源與節慶活動，期許打造日本知名的「名古屋北陸昇龍道聯盟」的軸線觀光。

四鄉鎮聯盟作為台灣首個以觀光圈共識組織的營銷體系，公部門與民間協會與在地業者將共同攜手規劃推出一系列行銷活動，仁愛鄉10月30日在清境農場將有雲南少數民族的傳統節日「清境火把節」；魚池鄉在11月7、8日有紅茶文化季活動，能品嚐到全台最好喝的紅茶-台茶18號；國姓鄉在11月13-15日有客家12大節慶的「國姓搶成功」活動，國際知名的10中旬至11月中旬日月潭花火音樂節年華，而埔里鎮12月6日將有12年才一次的宗教文化慶典，今年規劃了更別出心裁的「花醮」，絕對讓人耳目一新。

觀光局長張錫聰表示，第一階段建立品牌價值，透過活動提升旅遊地的影響地位，第二段成立四鄉鎮民間組織，健全旅遊目的地營銷組織，並邀請公部門、民間、學界加入，健全組織正常化，第三階段長期願景則成立四鄉鎮在地的旅遊地營銷公司，進行區域管理及行銷工作。旅遊地營銷組織工程並非3年、5年可以達成，四鄉鎮凝結共識在台灣的地理中心結盟，將台灣的觀光從心出發，期許埔里、國姓、仁愛、魚池這四鄉鎮能成為台灣版的昇龍道，共創價值以及台灣旅遊地營銷的標竿。

未來聯盟主要促進觀光發展策略，包含傳播旅遊訊息、擴大吸引遊客、提升旅客服務等，除製作手冊、網路宣傳外，也邀請電影、電視外景拍攝，並盤點四季主要重點節慶活動，導入與旅行社合作，另將加強多語言服務人力資源開發，培訓接待人員、多語版指南及菜單等。

(中時 )