日前人力銀行資料庫遭入侵、個資外洩，涵蓋500萬人以上的求職者資料可能遭竊取。KPMG數位科技安全服務執行副總謝昀澤表示，在駭客眼中，求職資料含金量頗高，包括通聯資訊等當事人完整個資，極容易成為詐騙、行銷資料盜賣集團狙擊的首要標的。

謝昀澤指出，連續假期或颱風假一直是駭客集團的「好日子」，過去三年內我國重大入侵案多為連假期間，因為連假時各種網路事件疏於監控，且一旦發現有入侵跡象，回應速度也會較平常緩慢。

KPMG數位科技安全服務經理林軒宇認為，企業網路遭侵入的常見原因包含Web系統設計的缺陷、網路防禦機制的漏洞、委外廠商所留的漏洞或後門、系統管理者帳號遭奪權等問題。

林軒宇表示，企業平時除了注重自身的安全防禦外，對於網路上的多元情資應即時且有系統性的蒐集、觀測並且分析，情資監控範圍應涵蓋企業上下游供應鏈與生態鏈公司，才能及早發現問題。如發現個資外洩跡象，應速依照個資法主動通知當事人，以降低事故衝擊。

KPMG提醒，使用者在非求職期間，可以考慮要求人力銀行業者將求職個資依法予以刪除，以降低自身個資被洩漏的風險。

(工商 )