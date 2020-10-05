竹北市人口將突破20萬人，汙水下水道用戶接管率也不斷成長，縣府5日辦理竹北水資源中心第二期擴建工程，2022年2月完工後將可接管3萬1千多戶，每天汙水總處理量將增為4萬5千公噸，讓竹北市民有更優質的生活環境。

縣長楊文科在工程開工動土儀式時指出，竹北市人口不斷攀升，水資中心擴建是有必要性，讓家庭排放汙水收集輸送至汙水處理廠，經處理後排放，能減輕對水域的汙染，並做回收讓水資源永續利用，完工後將能維護水源和住家環境。

竹北水資源中心旁的空地進行第二期擴建工程，完工後每天汙水總處理量將增為4萬5千公噸。（羅浚濱攝）

工務處長林鶴斯說，竹北市汙水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程，經費4億6429萬餘元，預計2022年2月完成擴建後，大竹北地區每日2萬公噸的生活汙水處理量，將可大幅提升到每日4萬5千公噸。

林鶴斯並說，水資中心二期完工後，用戶接管範圍擴大827公頃，可更可提昇縣內用戶接管普及率，預計接管用戶可增加3萬1千多戶，大幅增加汙水處理量，可直接改善豆子埔溪及鳳山溪的水質，更符合放流水標準。

工務處指出，竹北市水資中心第一期2008年12月完工，主要處理竹北都市計畫區及高鐵特定區的民生汙水，汙水經主幹管收集匯合後流至水資中心，目前汙水量已逾第一期設計處理量的80％以上。

目前竹北市有73551戶，汙水下水道接管用戶有27506戶，接管率為37.4％，縣府將持續推動竹北地區汙水下水道接管工作。

(中時 )