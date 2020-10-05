時序步入轉涼秋季，連鎖餐飲集團王品(2727)強化冷凍及常溫食品布局，由子公司萬鮮將旗下鍋物品牌聚、石二鍋人氣火鍋料及湯底商品化，再與超市龍頭全聯強強聯手，於全台千家門市上架銷售7款商品，全力搶攻後疫情時代「宅經濟」商機。

王品為強化供應鏈管理，2018年10月中成立子公司萬鮮，主要從事生鮮食品買賣，負責集團各品牌採購及食安檢測。為發掘集團第二成長曲線，萬鮮去年進一步活用資源，將既有品牌的熱門菜品或醬料商品化，攜手零售通路對外販售。

萬鮮去年跨足禮盒市場，攜手全聯獨家銷售「原燒」中秋燒肉禮盒，今年則與超商龍頭統一超合作，將「Su/food」研發的4款黑米營養餐盒提供「外送店取」服務，並進一步擴大與全聯的合作計畫，規畫將集團其他品牌的餐食商品化陸續上架銷售。

隨著時序步入秋季、氣候轉涼，王品看準帶動民眾對鍋物消費意願提升，由萬鮮將聚及石二鍋的人氣火鍋料及湯底商品化，首波推出冷凍火鍋料「丸子三兄弟」及常溫鍋底「鍋底四姊妹」共7款商品，於9月底於全聯全台千家門市上架販售。

王品表示，集團旗下聚、石二鍋、青花驕3大鍋物品牌力強、知名度高，看好全聯火鍋祭業績年年成長潛力及生鮮食品強項，使消費者可一站購足火鍋配料，因此決定「強強聯手」，希望讓更多消費者免排隊就能享用名店美食。

同時，王品積極開發新產品、開拓新通路腳步不停歇，旗下「青花驕」經典麻辣鍋底將於10月初於量販店霸主好市多上架銷售。「12mini」則攜手萊爾富、預計11月推出2款聯名鮮食，去年收掉實體門市轉型的「麻佬大」，亦將在11月於全聯推出新品重磅回歸。

據王品財報揭露，萬鮮2019年營收5.55億元，營業利益505.8萬元、稅後淨利367.6萬元。今年首季受疫情影響而轉虧、但第二季即轉盈，合計2020年上半年虧損162.8萬元。王品5月亦對萬鮮增資，將實收資本額自6000萬元一舉推升至5億元。

(時報資訊)