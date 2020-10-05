台中市議會今天議程進行專案報告，市議員黃馨慧表示，政府為了市民健康降低PM2.5，除宣傳降低數據外，可以具體告訴民眾有哪些實際環保措施與政策，讓市民有感，也更能體會盧團隊的執政用心與改善空汙規劃。

黃馨慧表示，中火減煤是全民共識，在經過市府重罰、撤銷許可證等流程，目前已進入市府堅持「機組只減不增」階段，獲得市民廣泛支持。但空氣品質依舊會有「紫爆」情況，因此，空汙改善除了中火個案外，還有哪些是盧市長上任後的改善亮點？

黃馨慧強調，今年一月、空汙「紫爆」時，台中霧茫茫一片，市府解釋「空污是因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決」；近日，市府發布整治空汙進步，引用1至7月的PM2.5指數，從去年的17.6微克降至今年16.4微克。除了引用數據，是不是也可以告訴民眾，市府與那些單位合作改善？實施政策項目？改善的項目數據？而不是只有簡單包裹成一句「PM2.5指數降低」而已？

黃馨慧認為，在目前中央政府只重宣傳、雙重標準的施政方式，盧團隊可以用執政實力，回歸到讓市民了解，市府為改善空汙所做的努力和規劃亮點政策，這也是地方首長向市民報告的重要課題。

(中時 )