2020國慶焰火將於10日在台南登場，各單位目前正緊鑼密鼓準備，營造最佳國慶焰火秀。其中，台南市政府文化局5日公布今年主舞台「戀愛廣場」視覺意象，不僅是歷來規模最大，還融入台南已故素人畫家洪通的作品，呈現台南人的純樸天真，及童趣的生活意象。

2020 國慶晚會舞台設計，特邀台南在地藝術家周定賢操刀設計，善於玩舞台結構的他，以「雙十」為整體舞台外框的主要視覺，並結合台南素人前輩藝術家洪通的畫作，在雙十主視覺中，搭配呈現台南人的純樸天真，及童趣的生活意象，也象徵在後疫情時代，台灣人永保赤子之心。

周定賢堪稱「舞台魔術師」，長期於家鄉台南創作多樣化的舞台，同時也是衛武營國家藝術文化中心開幕啟用典禮的合作藝術家、澳洲雪梨跨年煙火合作藝術家。另外，周定賢過去也曾擔任2012年台南市政府永華市政中心廣場「龍耀臺南：火焰煙火秀」的創意總監。

善玩硬體結構的周定賢，曾擔任技術總監，為台北101大樓操刀設計跨年煙火施放結構，該結構設計也被譽為台北101煙火安裝最安全、最便捷的一次。

台南市文化局表示，之所以在舞台設計融入洪通的創作，是因為今年剛好是洪通的百歲冥誕。有「素人藝術家」之稱的洪通，50歲開始對畫作產生興趣，自此展開他的畫作人生。洪通的畫作多以日常生活寫照，善用線條結構，用色多變鮮明，超現實創作風格充滿童趣，在國內外藝壇有相當高的評價。

文化局也說，今年國慶焰火施放地點為漁光島，台南市政府規畫主舞台「戀愛廣場」外，也特別規畫3個副舞台，分別為「觀夕平台」、「1661台灣船園區」、「龍崗天橋」，各舞臺除表演團隊演出，還有市集攤位，歡迎民眾來台南度過美好難忘的國慶假日。

(中時 )