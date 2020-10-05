花蓮縣政府於今日在體育署召開「109年全民運動會」全國記者會，縣長徐榛蔚在各局處首長的陪同下，與體育署副署長林哲宏共同宣傳10月17日至10月22日為期六天的大型運動賽事，並正式宣告花蓮已經準備好，迎接來自全國的運動好手，感受全台最美的競賽環境與在地鄉親們的熱情！

記者會首先由兩隻大會吉祥物紅面鴨「平平、安安」及國立臺灣藝術大學表演藝術學院舞蹈學系帶來開場表演，會中除了播放2分鐘形象影片及主題曲做為宣傳之外，也首次公開八大獎牌及獎座亮相，並展示由名設計師陳俊良所設計的全民運動會主視覺、全民運服裝及相關紀念品，另外也邀請以六位花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊為活動代言，場面熱鬧非凡。

109年全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，項目包括第一類十三種：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類六種：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。

徐榛蔚表示，花蓮不只是最適宜居的城市，更是肺炎疫情零確診的少數縣市，歡迎全國愛好運動的好朋友一起造訪花蓮、認識花蓮，感受花蓮熱情樸實的人情味，並賞遊花蓮的明媚山水風光。

徐榛蔚感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，讓全民運動會在花蓮縣所有相關硬體設施、設備符合全國體育競賽的標準，未來也將提供選手最優質的賽事體驗，並讓喜愛運動的朋友，都能享受在花蓮比賽的過程。除預祝全民運動會在花蓮圓滿成功之外，更期待在花蓮與大家相見！

花蓮山好、水好、空氣好，擁有最適合運動的環境，賽事期間預計將吸引逾1萬5,000人蒞臨花蓮，將為在地飯店、觀光、餐飲及周邊產業帶來龐大的經濟效益。在開幕典禮當天，花蓮縣政府將邀請逾百攤的花蓮特色攤位設立，與在地產業連結，行銷原民特色產品、藝文產品、各鄉鎮農特產品及花蓮百大伴手禮等，讓所有參與者享受最在地原汁原味的感官饗宴。

(中時 )