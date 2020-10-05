竹南消防分隊隊長杜泳霖獲得消防署全國績優救護人員獎，父親杜世湖是現任竹南鎮正南里長，也是31年的老義消。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局竹南分隊隊員杜泳霖，從小看父親加入義消協助救人，長大後報考消防，回到家鄉服務，並發起全縣國中小學校護及老師接受急救訓練，獲得消防署全國績優救護人員獎，苗栗縣長徐耀昌5日專程頒獎表揚，並實地視察消防救護人員救護過程，感謝全體消防救護人員提昇救護能量。

杜泳霖的父親杜世湖目前是竹南鎮正南里長，31年前起就參加竹南當地義勇消防隊至今，杜泳霖年少時看見父親出勤協助救災救護，就決定自己未來要成為正職的消防救護人員，順利考上警專28期消防科，畢業後幸運地分發回苗栗縣消防局，先是在造橋分隊，服務年餘後如願回到竹南分隊服務鄉親。

消防局第2大隊模擬竹南國中學生救護實例過程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌感謝全體消防救護人員的努力。（謝明俊攝）

2018年，竹南高中發生一名學生在打球時發生心肌梗塞，卻因現場無人懂得CPR急救，損失最寶貴的搶救時間，學生後來送醫仍告不治。杜泳霖被這案例深深震撼，心想如果學校裡多個人懂得CPR就好了，杜泳霖於是利用一次機會向縣府提出建議，對全縣各級學校的校護及老師進行CPR講習，杜泳霖的建議被採納施行，由消防局依各大隊分派教官，對全縣公立各級學校進行急救訓練講習。

完成講習訓練的隔一年，竹南國中發生一名男學生在學校打籃球時發生心肌梗塞，當場有人先對學生實施急救再送醫，順利救回一命，杜泳霖也就因為積極推廣CPR訓練，被苗栗縣消防局選為績優救護人員代表，榮獲消防署績優救護人員獎。

5日一起接受徐耀昌頒獎表揚的，還有苗栗縣救護績優人員，頭份分隊隊員張仕勲、許剛禎、黃家揚等3人，是在去年出勤救護任務，在救護車上順利替一名孕婦接生，因而獲獎。

(中時 )