台中市向上路一段1棟大樓管委會請廠商派人更換日光燈管，1名40多歲男子中午到場更換日光燈時，竟遭電到倒地，大樓人員在12時48分向警方報案，消防人員在12時55分到場時，發現男子無明顯傷口，但已無生命跡象，經以AED電擊搶救後，送醫救治中。

(中時 )