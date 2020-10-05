男子更換日光燈管被電昏倒地 無生命跡象搶救中 14:432020/10/05 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 更換燈管要小心！中市1名男子更換燈管時被電到倒地，當場無生命跡象送醫搶救中。（民眾提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市向上路一段1棟大樓管委會請廠商派人更換日光燈管，1名40多歲男子中午到場更換日光燈時，竟遭電到倒地，大樓人員在12時48分向警方報案，消防人員在12時55分到場時，發現男子無明顯傷口，但已無生命跡象，經以AED電擊搶救後，送醫救治中。 (中時 ) #男子 #生命 #12 #人員 #大樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄婦人久病厭世 上水塔尋短 緊急送醫獲救 13:422020/10/05 社會 中芯被禁 台廠轉單吃不完 04:102020/10/05 財經要聞 中火增機組 都發局要求補文件 04:102020/10/05 地方新聞 溜冰教練單戀女學生不成狠殺 手心「3字」裝殉情遭識破 10:572020/10/05 社會 退警兒終日酗酒8旬老父一怒毆死他 檢方責付小兒子 10:512020/10/05 社會 22歲男K歌後酒駕 騎車自撞電線桿亡 09:412020/10/05 社會 烤肉變互嗆 學長開槍轟學弟 04:102020/10/05 社會新聞 台廠青睞 超微CPU電競市占攀峰 04:102020/10/05 產業．科技 高雄里長睡人妻還撞綠帽夫 判賠48萬 10:202020/10/05 社會 斗內換絕情1／巨乳直播主嬌嗔「想生小孩」 逾20純情刷手遭榨乾 11:162020/10/05 社會 社會熱門新聞 直擊》機車國道超狂「叼菸蛇行」 警攔不停 慘害10車連環撞 - 社會 機車誤闖國道釀10車連環追撞 3駕駛、2警受傷 - 社會 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。