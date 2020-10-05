作為台灣首個以「觀光圈共識」組織的營銷體系，將與公部門與民間協會共同攜手規畫推出一系列行銷活動。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情肆虐下，台灣的觀光產業處境困難，尤其在中南部的旅遊目的地更是如此，交通部觀光局在疫情後，鼓勵各地以觀光圈形式統合觀光聯盟發展，透過健全的DMO（Destination Marketing Organization旅遊目的地營銷組織）拉動地方觀光、營銷品牌與市場定位，其中，南投縣埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉4個鄉鎮更是攜手結盟，決定共同打造區域旅遊品牌。

作為台灣首個以「觀光圈共識」組織的營銷體系，將與公部門與民間協會共同攜手規畫推出一系列行銷活動，揭露春夏秋冬主題遊程，並邀請網紅、部落客推廣活動，聯盟也決定在12月在埔里鎮以「清醮」主題活動為主軸，讓遊客耳目一新。

交通部觀光局長張錫聰表示，4鄉鎮聯盟規畫以3個階段作為旅遊地營銷策略，第1階段為「建立品牌價值」，透過活動提升旅遊地的影響地位、第二階段「成立4鄉鎮民間組織」，健全旅遊目的地營銷組織，並邀請公部門、民間、學界加入，健全組織正常化。

張錫聰指出，第3階段長期願景則成立「4鄉鎮在地的旅遊地營銷公司」，做區域管理及行銷工作，這樣的旅遊地營銷組織工程並非短期可達成。聯盟指出，未來將以「台灣之心假期」作為旅遊品牌，主要促進觀光發展策略有「傳播旅遊訊息」、「擴大吸引遊客」及「提升旅客服務」，共創旅遊勝地。

此外，每個鄉鎮都有當地的宗教文化慶典，可將其結合，讓民眾深刻體驗，像是仁愛鄉在每年10月30日於清境農場，將有雲南少數民族的傳統節日「清境火把節」、魚池鄉在11月7、8日有「紅茶文化季」、國姓鄉在11月13至15日更有客家12大節慶的「國姓搶成功」，以及國際知名的「日月潭花火音樂節年華」，都可吸引旅客深度體驗。

(中時 )