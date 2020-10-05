花蓮富里鄉今年6月推動罷免鄉長陳榮聰，全鄉選舉人數約9000人，6月底達成第一階段提議罷免門檻，上月完成第2階段10％、900份連署人名冊，經縣選委會審查後宣告罷免案成立，訂11月28日舉行罷免投票，將成為花蓮縣自治史上首次鄉鎮市長罷免投票。

村民不滿，陳榮聰任內1年多，關閉葉日松客家文學館與客家產業館，加上花縣府預計在富里鄉羅山村興建垃圾轉運站，鄉公所未出面說明，民怨四起，並由鄉民鄧素珍領銜提出罷免案。

花縣選委會訂於11月28日舉行罷免投票，將成為花蓮縣自治史上首次鄉鎮市長罷免投票。（資料照片／羅亦晽花蓮傳真）

選委會資料，2018年富里鄉長選舉人數8782人，第一階段須提交選舉人數1％提議書，至少88人提議；第二階段須提交選舉人數10％連署書，至少879人簽署；6月通過提議罷免門檻，經3個月後，連署罷免人數達1058人，符合規定人數共942人，超過法定連署人數，花蓮縣選委會上月30日宣告罷免案成立。

選委會指出，富里鄉長陳榮聰罷免案宣告成立，依法陳榮聰須在10月10日前提送答辯書，10月15日發布罷免選舉公告，11月26日前完成選票印製，11月28日舉行罷免投票，成為花蓮縣地方自治史上第一次鄉鎮市長罷免投票。

陳榮聰反駁，自認對鄉政盡心盡力，也替富里鄉爭取觀光局經典小鎮，仍尊重民眾行使罷免權益，他說，現在多說無益，順其自然就好，「今天收到罷免公文，目前暫思考該如何寫答辯書」。

除了陳榮聰，花蓮秀林鄉民代表連一龍、景美村長金治雄相繼被發起罷免，目前已完成第二階段連署人名冊，縣選委會進行查對中。

(中時 )