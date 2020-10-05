熱火G3在總冠軍賽扳回一場，主將吉米巴特勒(Jimmy Butler)心情大悅，賽後他還跟幾位老前輩視訊。巴克利(Charles Barkley)笑說：「幹得好，你真的打得很棒，但你知道希爾(Grant Hill)、韋伯(Chris Webber)、史密斯(Steve Smith)都猜你們會被湖人橫掃嗎？」

巴特勒回嘴老巴說：「我看你也以為我們會被橫掃吧。但是沒關係啦，我們能理解。」巴克利又問說熱火是否減少了區域防守？巴特勒再吐槽：「是啊，真是個好問題。」旁邊希爾忍不住說：「老巴，你真的有看比賽嗎？」

其實巴克利賽前分析過，熱火不該再使用區域防守，那只是給湖人更多進攻機會。此役熱火改變防守陣式，幾乎把湖人的得分壓制到兩位數。

此外巴克利又問了一些無關緊要的，像是巴特勒你在泡泡裡找不到理髮師嗎？巴特勒的頭髮和鬍鬚看來都要好好整修一番。還有巴勒特的咖啡店「大臉咖啡」，一杯20美元(約577台幣)真的有人會買？巴特勒說就是20美元，「你叫了我就會送，20元不爽別買，反正你賺那麼多付得起啦。」

熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)心情好多了，耐心回答媒體提問，他表示：「我們就是用盡手段打贏比賽，各種方法都可以用，我們決定主打巴特勒，而且不在乎外界怎麼想。」巴特勒也說過他必須完美發揮才能打贏湖人，今晚的他就是非常完美的。0勝3負、1勝2負的信心是完全不同的，現在熱火又可打起精神去拚第4戰，看看能否重演2006年的奇蹟(輸2場之後連贏4場)。

(中時新聞網)