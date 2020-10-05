流感疫苗開打第一天，豐原醫院一早湧入不少人潮，8點不到，5、60名阿公阿嬤等著排隊要打疫苗。71歲古姓阿嬤表示，以前沒有接種流感疫苗很容易感冒，自從接種疫苗後，幾乎沒有感冒過了。

豐原醫院家醫科主任李福春指出，早上8點30分開始施打疫苗，1個小時內已完成60位施打者，排隊人潮依然踴躍，一個上午下來，應該會有1、200名符合公費施打者接種。

老人家接種流感疫苗。（陳淑娥攝）

老人家接種流感疫苗。（陳淑娥攝）

李福春表示，曾對疫苗接種過敏、或發生不良反應的人不予接種；接種後約2週才會產生保護力，民眾儘量在11月下旬前完成接種，因應每年農曆春節前後及2、3月流感流行期。

另接種流感疫苗者，勿揉接種部位、應多喝水休息，即便接種後可降低流感病毒機率，仍建議民眾注意個人衛生、少出入公共場所，減少流感感染機會及新冠肺炎臨床鑑別。

今年公費疫苗符合對象包括年滿50歲以上成人、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病人、以及孕婦及6個月內嬰兒之父母、和滿6個月以上至國小入學前之幼兒，5日起可帶著身分證和健保卡及相關證件，到醫院進行公費疫苗施打。

(中時 )