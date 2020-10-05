科思創與荷蘭皇家帝斯曼集團（DSM）簽署協議，同意收購其樹脂和功能材料業務（RFM）。科思創同意以16.1億歐元的價格進行收購，並將結合股權和債權兩種方式進行融資。透過拓展極具發展潛力市場的永續性塗料樹脂，科思創邁出其長期企業策略的重要一步，從而進一步藉由永續發展和創新帶動業務成長。依照2019年的數據估計，整合RFM將為科思創增加約10億歐元銷售額以及1.41億歐元稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）。

對其塗料、黏著劑和特殊化學品（CAS）業務部而言，將成為實質性的策略成長機會，可將該業務部門銷售額提升40％以上，至約 34億歐元。此次收購將使科思創進入永續性塗料樹脂領域的領先供應商行列，帶來極其全面、創新的產品組合，為客戶提供更多附加價值。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，此次收購是我們企業策略中重要的一步。RFM將會促進業務增長。透過結合雙方強大的創新能力、具永續性的產品組合以及互補性技術與客戶產業，必將創造巨大價值。同時，這也是推動創新，為實現循環經濟轉型的關鍵一步。

RFM的整合將會建立起規模更龐大、技術能力更完備的業務領域。透過這一強大的成長平臺，讓現有和未來客戶以及員工皆能受益。科思創已是水性聚氨酯分散體領域的領先製造商之一。藉由收購RFM，科思創將增加全系列的水性聚丙烯酸酯樹脂業務，並進一步豐富其技術組合，包括多種水性技術、粉末塗料樹脂以及輻射固化樹脂技術。RFM旗下擁有包括Niaga等在永續發展方面的強勢品牌、增材製造以及先進的太陽能防反射塗層業務。

此次收購使科思創的業務範圍更加多元化，同時也明顯強化了公司在極具吸引力的高成長市場中的地位。例如科思創將成為光纖塗料領域的領先供應商之一，這是一個具有強大未來潛力的市場，應用領域包括未來5G技術。科思創也將進一步拓展3D列印材料，此高成長領域年平均成長率超過20％。此外，透過優化結合雙方全球的業務佈局，科思創在所有重要市場將縮小與客戶的距離，其全球生產版圖也將新增20多個基地。

雙方都致力於實現遠大的ESG（環境、社會和治理）目標，均具備優秀且互補的研究領域，特別是在永續性高性能塗料的原材料領域。兩者相結合將使科思創在塗料樹脂領域更具創新性，成為更能吸引客戶的研發合作夥伴。因此，面對整合後的客戶產業，科思創將矢志創新，持續推動永續發展，加速實現循環經濟的轉型。

透過將RFM整合至科思創CAS業務部門，將業務營運帶來附加價值，創造商機。科思創預計，直至2025年完成全面整合後，長期綜效所創造的價值將達到每年約1.2億歐元。這些包括約三分之二的成本綜效和三分之一的收入綜效。藉由整合業務的過程，於採購、銷售、行政管理結構，以及交叉銷售和聯合研發高性能新產品的環結中進行整合。

考慮到RFM的現金等價物，16.1億歐元的收購總價相當於約15.5億歐元的企業淨值。意即，如含預估綜效，RFM的估值大致上為根據2021年EV／EBITDA（企業價值倍數）的5.7倍進行計算。若不考慮其綜效，則將為EV／EBITDA 的10.3倍。科思創計畫透過股權和債權的融資，加上自有現金相結合的方式進行再融資，以確保收購所需的資金；這與公司保持穩健的投資評比之承諾一致。為此，科思創規劃利用其現有的註冊股本來增發股票，以籌資約4.5億歐元。

科思創財務長暨勞工董事陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，此次收購在策略和財務上都是一個讓我們能以極具吸引力的條件和清晰明確的綜效，來促進長期成長策略的絕佳機會。透過評估選擇後的融資結構，我們在股權融資和債權融資之間取得了恰到好處的平衡。

這項交易預計將於2021年第一季完成，並需獲得監管部門的批准，包括獲得反壟斷許可。

(工商 )