新北市環保局結合智慧科技，與業者合作打造全國首創四合一智慧回收機，5日起在板橋、三重、新莊三大人口稠密區設置，可回收PET寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯及乾電池，累積點數可在指定店家折抵消費，堪稱無人版24小時「黃金資收站」。

新北市環保局表示，新北市2011年首出黃金里資收站，鼓勵民眾將資源回收物交付鄰近資收站，集點兌換專用垃圾袋及環保商品。

現在市府與凡立橙公司合作試辦設置智慧回收機，首創將瓶罐回收機與電池回收機整合升級為四合一回收機，今日起設置於小北百貨板橋雨農店、三重自強店及新莊中正店等3處，方便民眾24小時回收，且即便只有1個寶特瓶、鋁罐、PP飲料杯或是1顆電池，仍可回收累積點數折抵消費。

環保局表示，新北四合一回收機是ECOCO回收機的升級版，操作簡易且投瓶速度快，只要手機下載ECOCO APP並註冊帳號，於機台輸入手機號碼即可開始回收集點。

集點方式為PET寶特瓶、鋁罐每支兌換2點、PP手搖飲塑膠杯兌換1點、1號或2號廢乾電池每顆兌換10點，而3號至6號廢乾電池與9V方形廢乾電池則每顆兌換5點，兌換商家包括全台小北百貨、迷客夏連鎖飲料店或生活市集網購網站等。

環保局說，現代人生活型態多元，除以往的循線資源回收車、黃金里資收站，現又結合科技首創設置24小時新北四合一回收機，讓民眾更有彈性地安排時間資源回收，還享集點折抵消費優惠。

(中時 )