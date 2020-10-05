未來公園長怎樣？台中市府5日舉行台中美樂地計畫「公園未來式頒獎典禮暨論壇」，建設局長陳大田表示，創新的共融公園獲民眾認同，是台中市很有感的建設，從去年到現在已近快兩年，成果豐碩，去年改善49處公園，今年預計有52處公園改造，加上新闢公園，每年至少有50到60處公園煥然一新，尤其鐵路高架化後，橋下空間園道，也可以「公園未來式」實際呈現，成為公園令人驚艷的期待值。

台中市府建設局以「公園未來式」為題舉辦「大專院校特色公園競圖比賽」，徵選結果由輔仁大學「Green Sewing」獲得評審團青睞，拿下首獎，今日於「公園未來式論壇」頒獎。

「台中美樂地計畫」從去年到現在已近快兩年，成果豐碩，去年改善49處公園，今年預計有52處公園改造。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田說，「公園未來式」都可以來落實，而且這11個院校、144件作品已經篩選出來，其中幾個比較具可行性，可以提供未來施政很好的參考。（盧金足攝）

建設局表示，「大專院校特色公園競圖比賽」力邀全國大專院校景觀設計及相關科系與研究所背景的在校學生共同參與，此次評選配合「台中美樂地」計畫推動，主要以「共融公園」及「陽光公廁」兩大主軸，基地設計分「老舊公園」翻身大改造、「新闢公園」完整規劃及「景觀廊道」營造等3類。

陳大田指出，「公園未來式頒獎典禮暨論壇」是一個大盛會，來自全國各地專家學者，還有很多來自11校、144件作品，各路英雄好漢在市政府大集合，在各界的踴躍參與之下，能再度激起台中市，對於美樂地未來式公園火花，在市政上做參考，更好發揚光大。

至於「公園未來式」實行可能性有多高？陳大田說，以後興建的公園，可以給大家更多想像，例如現在鐵路高架後，橋下空間的園道，規畫為台中市特色園，老舊公園也可以從公園未來式獲得更多實施的參考。

陳大田表示，「公園未來式」都可以來落實，其中幾個比較具可行性，可以提供未來施政很好的參考，所以「公園未來式」，可能就會在台中市的公園打造出他們的作品。

陳大田強調，台中市有20多個園道，都市極佳的翡翠園道，市府除了規畫之外，也會對老舊公園設施提供共融式公園的想法，他們的創意，就是在未來式公園，將來台中市新闢的公園，可以置入什麼樣的元素、年輕人的喜好，「公園未來式」可作為規畫設計上的參考。

市長盧秀燕重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園，去年已完成49座公園改善，今年規畫三梯次設計，將再改善52座公園，讓台中市公園遊戲場更安全、更好玩。

美樂地計畫各座公園都有獨特主題，提供不同年齡孩童在遊戲互動同時，也能了解當地環境特色，陳大田指出，例如南區樹仔腳公園融入賽車場概念，打造獨特push bike場地。

此外，外埔區水美公園結合在地獨特義虎團文化；潭子區栗林公園與栗林車站元素結合，營造小小車站遊戲場；烏日區自治公園以太陽及溪流為元素，透過溪流跑道與「跳級過溪」意象的跳格子遊戲，提供孩童多元的遊戲想像空間。

(中時 )