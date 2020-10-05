先前外傳疫苗量恐不夠，民眾一早前往衛生所排隊領取號碼牌，隊伍中一度傳出火爆咆哮聲，不耐久候的民眾將怒氣出在護理人員身上，引來周圍民眾制止。（羅亦晽攝）

有許多長者擔心疫情，提高接種流感疫苗意願。（羅亦晽攝）

ˋ公費流感疫苗今正式開打！新冠肺炎疫情影響，民眾防疫意識提升，花蓮市衛生所門口一早可見大批等候人潮；花縣衛生局表示，中央依去年施打率分配疫苗量，今年因疫情施打踴躍，配額用罄前，會向中央爭取，民眾可先電洽合約院所節省等候時間，花縣府也會另行到校替學生接種。

疫苗施打剛起步，先前外傳疫苗量恐不夠，不少民眾早上8點前就在花蓮市衛生所門口排隊，爭先恐後領取號碼牌，隊伍中一度傳出火爆咆哮聲，不耐久候的民眾將怒氣出在護理人員身上，引來周圍民眾制止。

衛生局長朱家祥受訪指出，公費流感疫苗依過去施打狀況，花蓮今年共有9萬劑配額，衛生局依往年施打率，平均分配至13鄉鎮市衛生醫療院所，並以衛生所為主要施打場所，視人力每日限額，預估10月底前皆可提供民眾施打疫苗，民眾不必第一時間搶施打，過幾天仍會有疫苗。

朱家祥說，疫情影響，民眾施打意願提升，縣內9大公費疫苗符合條件對象，確實部分民眾後期可能無法接種，未來會視施打率，提前向中央爭取更多配額。

朱家祥提到，校園群聚是流感感染窩，學校若提前預防控制，將大幅降低社區或家庭感染機會；花蓮縣府將主動到校替學生施打疫苗，家長只要在校方發放接種意願單，勾選同意並簽名即可，毋須急著帶孩子到醫院排隊施打。

另外，公費流感疫苗今年共3個廠牌，非9大公費疫苗對象可自行到醫院接種自費疫苗，朱說，自費與公費疫苗皆經食品藥物管理署檢驗合格，民眾皆可安心施打。

(中時 )